В Череповце рыбак упал с паромной переправы и утонул

12.09.2022 [Происшествия]

В Череповце 34-летний мужчина упал со старой паромной переправы в реку и утонул, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл на улице Горького 11 сентября в 13:30. Погибший ловил там рыбу. Очевидцем происшествия стал капитан стоявшего рядом теплохода.

«Капитан видел, как рыбак закинул удочку, потом очевидец отвернулся, а когда повернулся обратно, заметил всплеск на воде», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, тело извлекли из воды и передали полицейским. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: рыбак, утонул, спасатели
фото спасателей

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