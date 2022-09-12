В гордуму Череповца по итогам выборов проходит команда Вадима Германова

12.09.2022 [Политика]

В Череповце 11 сентября состоялись выборы в городскую думу. Итоги опубликованы на сайте мэрии — постановление ТИК от 12 сентября 2022 года за № 62/455. Всего избрано 26 депутатов. Состав обновился более чем наполовину.

Из новых кандидатов в городскую Думу прошли Андрей Гуляев, Андрей Горчаков, Оксана Андреева, Илья Ивашов, Ольга Воронова, Дмитрий Калюков, главврачи Андрей Погодин и Герман Мяснов, директор школы Альбина Сорокина, Ирина Шохина, Сергей Макаров, Владимир Лучин, Илья Лихачев, Андрей Карабанов, Игорь Лагунов.

Из тех, кто был в прежнем составе — Маргарита Гусева (ранее — председатель Думы и глава города), Дмитрий Даниличев, Михаил Колбиченков, Елена Сазонова, Анна Леонова, Анна Александрова, Денис Иванов, Павел Филимонов, Наталья Епифановская, Сергей Неводов.

Всего было зарегистрировано 83 кандидата. В гордуму попали те, кто выдвигался от партии «Единая Россия». Новому составу гордумы предстоит утвердить человека на пост мэра Череповца. 

Ранее NewsVo писал, что конкурсный отбор на это место прошли действующий мэр Вадим Германов и местный бизнесмен и глава череповецкого городского отделения движения «Деловая Россия» Дмитрий Монахов. По итогам заседания комиссия на замещение должности мэра города Череповца единогласно приняла решение рекомендовать Череповецкой гордуме назначить на должность мэра Вадима Германова. Губернатор заявил, что в правительстве области также поддерживают его кандидатуру. 

 

Тэги: выборы

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