Суд отказался признавать уважительной задержку строительства детсада в Череповце

Суд отказался признавать уважительной задержку строительства детского сада



В феврале 2021 года ООО «Гражданремстрой» из Кирова выиграло конкурс на строительство детского сада в 103 микрорайоне Череповца. Садик должен был быть построен до 5 ноября 2021 года. Однако фирма не успела выполнить работы в назначенный срок. Фактически объект был введен в эксплуатацию 6 мая 2022 г.

«Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о внесении изменений в условия контракта и продлении срока его действия до 27 мая 2022 года. В суде общество пыталось доказать, что отставание от сроков выполнения работ по контракту вызвано объективными причинами, не зависящими от действий подрядчика, в частности, приостановлением работ в связи с корректировкой проектной документации и проведением государственной экспертизы, а также ростом цен на строительные материалы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд отклонил доводы общества и отказал в удовлетворении заявленных требований, так как застройщик не доказал невозможность исполнения контракта в установленный срок по независящим от сторон обстоятельствам. При заключении контракта он знал обо всех его существенных условиях и добровольно принял обязательство построить объект.



Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 5 сентября 2022 года оставил решение суда по делу № А13-13984/2021 без изменения. Данное решение означает, что оплата строительной фирме по контракту должна быть уменьшена на суммы штрафов и неустоек.