Волейболистки череповецкой «Северянки» не смогли пробиться в полуфинал Кубка России

12.09.2022 [Спорт]

Волейболистки череповецкой «Северянки» не смогли пробиться в полуфинал Кубка России.

Матчи предварительного этапе Кубка страны прошли с 6 по 11 сентября. «Северянка» играла в Зоне 3., игры которой прошли в Казани, на арене «Санкт-Петербург». Соперниками череповчанок были три команды представляющие наш элитный дивизион, российскую Суперлигу — нижегородская «Спарта», саратовский «Протон» и «Динамо-Ак Барс» из Казани, а так же соперник череповчанок по Высшей лиги «А», «Уфимочка-УГНТУ».

«Северянке» не удалось одержать не одной победы. Четыре поражения в четырех матчах, с общим счётом выигранных и проигранных партий 2:12. Череповчанкам удалось выиграть по одному сету в матчах против «Спарты» и «Уфимочки-УГНТУ». 0 очков и последнее место в группе.

«Нашей главной задачей на турнир было сыграться и почувствовать друг друга, так как команда очень изменилась с прошлого сезона. Вначале получалось не очень. Но потом с каждой игрой становилось всё лучше и лучше. Мы не собираемся останавливаться. А главное поддерживаем друг друга в каждом элементе. „Северянка“ не привыкла проигрывать, а поражения всегда заставляют двигаться вперёд и с удвоенной энергией работать над ошибками. По приезде домой будем шлифовать всё, что наработали, чтобы к первому туру быть в лучшей форме», — подвела итоги выступления в Кубке России центральная блокирующая «Северянки» Мария Вогонова.

Впереди у «Северянки» длинный и трудный сезон в Высшей лиги «А», первый тур которой пройдёт 22–25 сентября. Череповчанки примут на своей площадке новичка соревнований «Динамо-Анапа», курский «ЮГЗУ-Атом» и «Локомотив 2» из Калининградской области.

Тэги: волейбол

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