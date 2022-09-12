В Великоустюгском районе волки грызут собак в деревнях

12.09.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе в деревни стали заходить волки. Обычно, хищники подходят к жилым домам зимой. Но жители Великоустюгского района этой осенью уже столкнулись с тем, что волки грызут собак.

«Зима ещё не близко, а устюжан уже атаковали волки. Новое видео с визитом серых хищников прилетело из деревни Пеганово. Также жители сообщают, что 10 сентября там волк загрыз собаку», — пишет газета Устюжаночка.

Ранее также в Великоустюгском районе группа женщин вытащила собаку из пасти волка. Об этом рассказывает группа "Доброе сердце г. Великий Устюг" в ВКонтакте.

Жительница деревни Горка Манагорская Самотовинского сельского поселения Великоустюгского района спасла свою собаку. Ее волк ранним утром 4 сентября едва не утащил от дома.

Тэги: волки

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