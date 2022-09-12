В Великом Устюге по инициативе предпринимателя появился новый арт-объект

12.09.2022 [Общество]

В Великом Устюге у гостиничного комплекса «На Валге» открылся новый арт-объект — заварной чайник с чашками. Об этом сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. 

«Яркая инициатива принадлежит руководителю холдинга „Пчёлка“ Василию Михайловичу Перевалову. Необычный сервиз создавался в течение нескольких месяцев. Кропотливо расписывался в традициях нашего неповторимого народного промысла. И сейчас он стал ярким дополнением благоустроенной территории гостиницы и местом культурного притяжения для устюжан и гостей района», — сообщил глава Великоустюгского круга Александр Кузьмин.

В открытии достопримечательности принял участие Российский Дед Мороз. Устюжанам арт-объект понравился. Многие хотели попасть на его открытие, но из-за ограниченного количества мест у них не получилось. Свое расстройство жители города выразили в социальных сетях.

 

Тэги: арт-объекты

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