В Вологодской области пройдет фестиваль «Русская охота»

12.09.2022 [Культура]

Фестиваль «Русская охота» состоится на территории архитектурно-этнографического музея «Семенково» 17 сентября. Принять в нем участие смогут жители и гости Вологодской области. Мероприятие инициировано губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. 

«Вологодчина прекрасно подходит для охоты, традиции ее проведения бережно хранятся, опыт и знания передаются из поколения в поколение. У нас высокая плотность охотничьих видов, обширные охотничьи территории, развитая охотничья инфраструктура, а количество охотников-вологжан уже превысило 53 тысячи, — отметил глава региона. — Приглашаю всех желающих принять участие в фестивале и приобщиться к традициям русской охоты».     

Программа праздника предусматривает мероприятия для взрослых и детей. На территории музейного комплекса развернется несколько тематических площадок: для обучения навыкам охоты, отдыха и торговли, фотографирования и развлечений. Профессиональные охотники продемонстрируют способы подманивания диких животных, работу борзых собак, элементы соколиной охоты. 

«Это новое направление событийного туризма, которое предлагает самому широкому кругу людей познакомиться с историческими и гастрономическими особенностями Русского Севера через призму такого самобытного культурного явления, как русская охота», — подчеркнул Олег Кувшинников.

Детей ждет мастер-класс по стрельбе из лука, конкурсы и забавы. В музейных домах пройдут мастер-классы традиционной народной культуры, будет организована выставка охотничьих трофеев. В концертной программе выступят лучшие творческие коллективы области.    

В гастрономической зоне участники попробуют охотничий шулюм, лесной чай и полевую кашу. Вологодские продукты и товары для охоты можно будет приобрести в торговых рядах. 

Тэги: фестивали

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?
Вологду и Череповец будут подключать к отоплению по заявкам жителей
В Вологодскую область придет бабье лето
В конце недели в Вологодскую область придут ночные заморозки
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
В Череповце полицейские остановили автомобиль с 15-летней школьницей за рулём
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района

Похожие новости

«Верещагин ФЭСТ» пройдет в Череповце

Фестиваль стрит-арта пройдет в Череповце при поддержке компании «Северсталь»

717
0

В Череповце прошел фестиваль советских игр

Жители Череповца смогли поиграть в городки, классики, оригами, самолётики и попрыгать через резинку

782
0

На фестиваль «Деревня-душа России» коллективы поедут в урезанном формате из-за повышения цен на питание и размещение

Это выяснилось после того, как в Центр управления регионом обратилась участница фестиваля

1086
0

9 июня в Вологде стартует XV Международный театральный фестиваль «Голоса истории»

Вологжан и гостей города ждет насыщенная программа, в которую вошло около 40 показов спектаклей театров из разных городов России  

956
0

Фестиваль малых театральных форм «Рождественские истории» пройдет в Вологде с 13 по 15 января

Вход на мероприятия фестиваля бесплатный, по QR-коду о вакцинации или по ПЦР-тесту

1199
0

Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне кремля в Вологде можно с 1 по 5 декабря

Здесь в эти дни проходит кинофестиваль «Свидание с Россией», вход на который также бесплатный

1798
0

Запланированные в Вологде фестивали «Голоса истории» и «Vita Lace» перенесут на другие даты

Перенос связан с новыми ограничениями по коронавирусу

1225
0

Открыта предварительная регистрация на мероприятия шаламовского фестиваля «Четвёртая Вологда»

Фестиваль «Четвёртая Вологда» пройдёт с 18 по 20 июня. Публикуем программу мероприятия

2067
0

Кружевницы из 9 стран мира и 34 регионов России приедут в Вологду на Международный фестиваль кружева

Более 600 кружевниц уже подали заявки на участие в мероприятии

1578
0

Фестиваль «Неделя монодрамы» пройдёт в Камерном театре Вологды

С 10 по 15 декабря зрители увидят моноспектакли в исполнении  российских и зарубежных актеров, а также смогут послушать лекцию о роли монодрамы в современном мире

1564
0

Вологодская филармония зарегистрировала товарный знак фестиваля «Лето в Кремле»

В областном правительстве уверены, что это повысит узнаваемость бренда

1233
0

Коллекцию костюмов из живых цветов презентуют 2 августа в Вологде

Фестиваль «Вологда-ГДА. Цветочная» пройдет в Кремлевском саду

1380
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области пройдет фестиваль «Русская охота»
В Череповце появится штрафстоянка для лодок и гидроциклов
Череповецкая «Северсталь» одержала уверенную победу над действующим обладателем Кубка Гагарина
Умер актёр Вологодского драматического театра Владимир Таныгин
В Сокольском районе мужчина пострадал при пожаре в частном деревянном доме
Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность
В посёлке Федотово прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Анатолием Кравчуком
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

2358
0
11.09.2022 [БлогоVO]

Берег Рыбинского водохранилища очень красивое место. Вода сейчас отступила и береговая полоса широкая как никогда

400
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

582
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика