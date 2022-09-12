В Вологодской области пройдет фестиваль «Русская охота»

Фестиваль «Русская охота» состоится на территории архитектурно-этнографического музея «Семенково» 17 сентября. Принять в нем участие смогут жители и гости Вологодской области. Мероприятие инициировано губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

«Вологодчина прекрасно подходит для охоты, традиции ее проведения бережно хранятся, опыт и знания передаются из поколения в поколение. У нас высокая плотность охотничьих видов, обширные охотничьи территории, развитая охотничья инфраструктура, а количество охотников-вологжан уже превысило 53 тысячи, — отметил глава региона. — Приглашаю всех желающих принять участие в фестивале и приобщиться к традициям русской охоты».

Программа праздника предусматривает мероприятия для взрослых и детей. На территории музейного комплекса развернется несколько тематических площадок: для обучения навыкам охоты, отдыха и торговли, фотографирования и развлечений. Профессиональные охотники продемонстрируют способы подманивания диких животных, работу борзых собак, элементы соколиной охоты.

«Это новое направление событийного туризма, которое предлагает самому широкому кругу людей познакомиться с историческими и гастрономическими особенностями Русского Севера через призму такого самобытного культурного явления, как русская охота», — подчеркнул Олег Кувшинников.

Детей ждет мастер-класс по стрельбе из лука, конкурсы и забавы. В музейных домах пройдут мастер-классы традиционной народной культуры, будет организована выставка охотничьих трофеев. В концертной программе выступят лучшие творческие коллективы области.

В гастрономической зоне участники попробуют охотничий шулюм, лесной чай и полевую кашу. Вологодские продукты и товары для охоты можно будет приобрести в торговых рядах.