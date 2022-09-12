В Череповце появится штрафстоянка для лодок и гидроциклов

12.09.2022 [Общество]

В следующем году в Череповце появится штрафстоянка для лодок и мотоциклов. Об этом говорится на официальном сайте мэрии Череповца.

«В регионе пока нет таких стоянок. Принцип тот же, что и на обычной штрафстоянке: если судоводитель без прав, пьян, нарушает правила, пугает отдыхающих, у него нет документов на лодку, судно забирают и отправляют на штрафстоянку. Сейчас департамент дорожного хозяйства и транспорта утверждает прейскурант на эвакуатор, содержание транспорта на стоянке. С 2023 года будут открываться штрафстоянки, будем проводить совместные рейды с полицией, искать нарушителей, забирать у них транспорт и отправлять на штрафстоянку», — рассказала начальник череповецкого отдела ГИМС МЧС Надежда Багулина.

За лето инспекторы ГИМС с полицией и спасателями провели 58 рейдов на водоемах Череповца и района. За нарушения оштрафованы 36 судоводителей почти на 140 тысяч рублей.

Тэги: штрафстоянка

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?
Вологду и Череповец будут подключать к отоплению по заявкам жителей
В Вологодскую область придет бабье лето
В конце недели в Вологодскую область придут ночные заморозки
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
В Череповце полицейские остановили автомобиль с 15-летней школьницей за рулём
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района

Похожие новости

Суд взыскал с жителя Череповца почти 200 тысяч рублей за штрафстоянку

Полтора года мужчина не забирал машину

978
0

Муниципальную штрафстоянку создадут в Череповце

Для этих целей будет использована территория, которая последние 20 лет находится в безвозмездном пользовании ДОСААФ

1320
0

Сокольчанку, которая больше года не забирала авто со спецстоянки, обязали выплатить почти миллион рублей

Суд взыскал с женщины в пользу ООО «Бизнес Экспресс» задолженность в размере 945 018 рублей 68 копеек

1830
0

В Вологде эвакуируют мешающие уборке снега машины

На 11 улицах города установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку авто в определенные дни и часы

2335
1

В Вологде трое пьяных жителей угнали машину со штрафстоянки

Транспортное средство забрали ранее у одного из них за вождение в нетрезвом виде 
 

1842
0

В Вологде водитель, которого незаконно не выпускали со спецстоянки, оспорил эвакуацию своего авто

Машину эвакуировали незаконно на штрафстоянку на улице Медуницинской, которая принадлежит ООО "Бизнес-экспресс"

5241
1

В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги

Молодой человек посчитал, что авто эвакуировали незаконно, и решил дождаться решения административной комиссии, не оплачивая услуги спецстоянки

5400
0

Стоимость услуг штрафстоянок в Вологодской области будет определяться на аукционах

До настоящего времени  договор на такие услуги заключался в заявительном порядке между департаментом дорожного хозяйства и транспорта области и предпринимателями

3353
2

Вологжане смогут забирать машины со штрафстоянок без оплаты услуг эвакуатора

А платить штраф будет именно виновный в совершении правонарушения

3240
0

Штрафстоянка в Вологодском районе завышала цены

 Час стоянки стоил почти на 90 рублей дороже, чем устанавливает закон. Переплаченные за услуги хранения деньги штрафстоянка водителю до сих пор не вернула.

2110
0

Вологжанка сдала машину на ТО и нашла ее на штрафстоянке

К поиску автомобиля пришлось привлекать полицию

2987
1

Вологодские приставы увозят автомобили должников на штрафстоянку

В случае, если у должника нет возможности рассчитаться, автомобиль проходит процедуру оценки и продается на аукционе

3665
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области пройдет фестиваль «Русская охота»
В Череповце появится штрафстоянка для лодок и гидроциклов
Череповецкая «Северсталь» одержала уверенную победу над действующим обладателем Кубка Гагарина
Умер актёр Вологодского драматического театра Владимир Таныгин
В Сокольском районе мужчина пострадал при пожаре в частном деревянном доме
Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность
В посёлке Федотово прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Анатолием Кравчуком
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

2358
0
11.09.2022 [БлогоVO]

Берег Рыбинского водохранилища очень красивое место. Вода сейчас отступила и береговая полоса широкая как никогда

400
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

582
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика