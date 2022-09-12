В Череповце появится штрафстоянка для лодок и гидроциклов

В следующем году в Череповце появится штрафстоянка для лодок и мотоциклов. Об этом говорится на официальном сайте мэрии Череповца.

«В регионе пока нет таких стоянок. Принцип тот же, что и на обычной штрафстоянке: если судоводитель без прав, пьян, нарушает правила, пугает отдыхающих, у него нет документов на лодку, судно забирают и отправляют на штрафстоянку. Сейчас департамент дорожного хозяйства и транспорта утверждает прейскурант на эвакуатор, содержание транспорта на стоянке. С 2023 года будут открываться штрафстоянки, будем проводить совместные рейды с полицией, искать нарушителей, забирать у них транспорт и отправлять на штрафстоянку», — рассказала начальник череповецкого отдела ГИМС МЧС Надежда Багулина.

За лето инспекторы ГИМС с полицией и спасателями провели 58 рейдов на водоемах Череповца и района. За нарушения оштрафованы 36 судоводителей почти на 140 тысяч рублей.