Череповецкая «Северсталь» одержала уверенную победу над действующим обладателем Кубка Гагарина

12.09.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала уверенную победу над действующим обладателем Кубка Гагарина, московским ЦСКА

В первом периоде гости часто удалялись, получив четыре двух минутных штрафов подряд. Одну из этих возможностей череповчанам удалось реализовать. Александр Петунин с пятачка перед вратарём, с передачи Кирилл Пилипенко и Даниила Вовченко, отправил шайбу в ворота ЦСКА.

«Армейцам» удалось сравнять счёт сразу после первого перерыва. Получился достаточно курьёзный гол. Шайба рикошетом от щитков вратаря «желто-чёрных» Владислава Подъяпольского отлетела в ворота, когда игроки «Северстали» пытались выбросить её из своей зоны. Так счёт на табло стал 1:1. Но спуста минуту броском от синей линии Никита Хлыстов возвращает преимущество череповчанам в одну шайбу 2:1.

В середине заключительного периода Максим Колмыков и Егор Морозов устанавливают окончательный счёт 4:1. «Северсталь» впервые с 2018 года забрасывает 4 шайбы в ворота ЦСКА.

«Большое спасибо болельщикам. Сегодня был аншлаг. Зрители нас очень хорошо поддерживали. Попросили ребят сыграть с холодной головой. Удачно сыграли первый период, получили много большинства. Жалко, что всего один гол забили. Неудачно начали второй. Сами себе привезли. Очень важный был гол, который забил Никита Хлыстов. Важно было среагировать на пропущенный. Очень понравился третий период. Всё строго, дисциплинированно. Забили хорошие голы. Ребят с победой», сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» набирает 6 очков после 4 игры. И в следующем матче, 12 сентября, сыграет со СКА из Санкт-Петербурга.

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