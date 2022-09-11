Умер актёр Вологодского драматического театра Владимир Таныгин

Умер актёр Вологодского драматического театра, заслуженный артист России Владимир Таныгин. Информация об этом появилась в группе театра в соцсети.

«Театру Владимир Таныгин отдал больше 45 лет своей жизни. Окончил Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова, 17 лет служил в Душанбинском драмтеатре, затем — в Оренбургском, Красноярском драмтеатрах и Омском театре драмы „Галерка“. С 2000 года вместе с женой, актрисой Ангелиной Ноздриной, переехал в Вологду и стал актером Вологодского драматического театра», — сообщает cultinfo.ru

Владимир Андреевич скончался после тяжёлой и скоротечной болезни. Ему было 72 года.

Прощание с артистом состоится 13 сентября в 10:00 в зале церемоний по адресу: г. Вологда, Набережная 6 армии, 129.