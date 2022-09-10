Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским ЦСКА

10.09.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала уверенную победу над действующим обладателем Кубка Гагарина, московским ЦСКА.

В первом периоде гости часто удалялись, получив четыре двухминутных штрафа подряд. Одну из этих возможностей череповчанам удалось реализовать: Александр Петунин с пятачка перед вратарём, с передачи Кирилл Пилипенко и Даниила Вовченко, отправил шайбу в ворота ЦСКА.

«Армейцам» удалось сравнять счёт сразу после первого перерыва. Получился достаточно курьёзный гол: шайба рикошетом от щитков вратаря «желто-чёрных» Владислава Подъяпольского отлетела в ворота, когда игроки «Северстали» пытались выбросить её из своей зоны. Так счёт на табло стал 1:1. Но спустя минуту броском от синей линии Никита Хлыстов возвращает преимущество череповчанам в одну шайбу 2:1.

В середине заключительного периода Максим Колмыков и Егор Морозов устанавливают окончательный счёт 4:1. «Северсталь» впервые с 2018 года забрасывает 4 шайбы в ворота ЦСКА.

«Большое спасибо болельщикам. Сегодня был аншлаг. Зрители нас очень хорошо поддерживали. Попросили ребят сыграть с холодной головой. Удачно сыграли первый период, получили много большинства. Жалко, что всего один гол забили. Неудачно начали второй. Сами себе привезли. Очень важный был гол, который забил Никита Хлыстов. Важно было среагировать на пропущенный. Очень понравился третий период. Всё строго, дисциплинированно. Забили хорошие голы. Ребят с победой», сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» набирает 6 очков после четвёртой игры и в следующем матче, 12 сентября, сыграет со СКА из Санкт-Петербурга.

Тэги: ХК «Северсталь», матч, хоккей
фото из группы хоккейного клуба "Северсталь" в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск
«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?
Вологду и Череповец будут подключать к отоплению по заявкам жителей
В конце недели в Вологодскую область придут ночные заморозки
В Череповце полицейские остановили автомобиль с 15-летней школьницей за рулём
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР

Похожие новости

Защитник Робин Пресс присоединился к хоккейной «Северстали» в Минске

Череповецкая команда проводит там предсезонные сборы

1395
0

Хоккейный клуб «Северсталь» объявил о подписании новых контрактов

Ряд игроков продлили контракты с клубом сразу на три года

1652
0

Череповецкая «Северсталь» завершила выступление в Кубке Гагарина

В решающем матче ¼ финала Западной конференции КХЛ череповчане уступили московскому «Динамо»

1044
0

Череповецкая «Северсталь» сравняла счет в противостоянии с московским «Динамо» в 1/8 Кубка Гарина

Решающий матч в этой серии пройдет в понедельник

1389
0

Хоккеисты «Северстали» проиграли третий матч подряд московскому «Динамо»

Пятый матч ¼ финала серии Западной конференции КХЛ прошел накануне на площадке москвичей

1200
0

Хоккеисты «Северстали» проиграли московскому «Динамо» в дополнительное время

Общий счет игры — 3:2 в пользу «Динамо»

901
0

ХК «Северсталь» проиграл московскому «Динамо» с разницей в две шайбы

Третий матч ¼ финала Западной конференции КХЛ прошёл в Череповце

1757
0

Череповецкая «Северсталь» сыграет с московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина

При этом регулярный чемпионат КХЛ решила не возобновлять

1203
0

ХК «Северсталь» отказалась от проведения матчей регулярного сезона на время Олимпиады

Клуб поддержал совместное решение КХЛ

1904
0

Вратарь череповецкой «Северстали» вошел в состав сборной России для подготовки к Олимпиаде

Расширенный состав команды, которая уже сегодня начнёт подготовку к Олимпиаде, был объявлен накануне.

1336
0

Череповецкая «Северсталь» одолела подольский «Витязь» только в овертайме

Матч прошел в Подмосковье в рамках регулярного чемпионата КХЛ

1191
0

Главный тренер «Северстали» станет героем передачи на телеканале History

Ведущий программы «Истории о нас» известный российский актер Юрий Колокольников встретился в Череповце с Андреем Разиным

1325
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским ЦСКА
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
В Вологде 10 тысяч уличных светильников заменят на энергосберегающие
«Верещагин ФЭСТ» пройдет в Череповце
Лесопромышленные компании Вологодской и Архангельской областей заявили об убытках
Вологдастат зафиксировал повышение цен на бензин в регионе
В Ленинградской области трое мужчин пытались поджечь здание Минобороны
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

1752
0
09.09.2022 [БлогоVO]

Ответ был такой: теплотрасса парит и течёт, мы вас перекрыли. Когда будет ремонт не известно

266
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

436
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика