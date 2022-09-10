В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка

10.09.2022 [Общество]

Из-за осенней миграции лосей в Вологодской области осложнилась дорожная обстановка, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области со ссылкой на специалистов Облохотдепартамента.

У животных начался брачный период, который продлится до конца октября. В это время лоси могут выходить на проезжую часть.

«Эксперты напоминают: наибольшую активность лоси проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи. Если водитель заметил лося, не стоит сигналить или пытаться объехать его. Нужно остановиться, включить знак аварийной остановки и продолжать движение только после ухода животного с дороги», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Если столкновения не удалось избежать — необходимо сообщить о случившемся в ГИБДД. В случае гибели животного ущерб возмещается за счёт страховой организации, с которой у автовладельца был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности. Сумма возмещения за сбитого лося составит 80 тысяч рублей, за медведя — 60 тысяч рублей, а за кабана — 30 тысяч рублей.

Отмечается также, что за сутки в Вологодской области было зарегистрировано три ДТП с лосями на федеральных трассах в Череповецком и Кирилловском районах. В списке наиболее опасных дорог — федеральные трассы Москва — Архангельск, Вологда-Новая Ладога, Вологда-Медвежьегорск.

Тэги: лоси, дикие животные, миграция, трассы, предупреждение

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