В Вологде 10 тысяч уличных светильников заменят на энергосберегающие

09.09.2022 [Общество]

В Вологде 10 тысяч уличных светильников заменят на энергосберегающие, сообщает пресс-служба администрации города. Работы в рамках контракта ведёт ООО «Световые технологии ЭСКО».

«Задействовано пять бригад. На сегодняшний день уже поменяли 3800 светильников. На данный момент работы проведены в селе Молочное, на 90% выполнены в Заречье, в Завокзальном мкр, в частном секторе на ул. Южакова, Щетинина, ведутся работы в 5-м и 6-м микрорайонах.  Работать на центральных улицах начнем ближе к концу сентября», — рассказал представитель компании-подрядчика Михаил Ситников.

Специалисты отмечают, что к разным категориям улиц подбираются разные светильники. Новые лампы ярче, чем обычные и при этом потребляют на 70% меньше электроэнергии.  Работы проводятся без использования бюджетных средств.

«В этом и есть смысл энергосервисного контракта. Город продолжает платить за электроэнергию столько же, а подрядная организация в течение семи лет за счет экономии компенсирует свои капитальные затраты и несет при этом гарантийные обязательства.  А после истечения семилетнего периода город уже будет платить за электроэнергию меньше. Это первый крупный энергосервисный контракт в Вологде. По такому пути идут многие российские города, и мы перенимаем лучшие практики, чтобы сделать жизнь вологжан более комфортной. Символично, что эта работа проходит в Год энергоэффективности и энергосбережения, объявленном в областной столице. Подчеркну, что в дальнейшем в новые проекты по уличному освещению сразу будут закладываться современные энергосберегающие светильники, которые дают световой поток в разы больше, чем старые конструкции», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Отмечается также, что там, где установлены новые светильники, освещённость даже превышает нормативную.

2022 год в Вологде объявлен Годом энергоэффективности и энергосбережения. Это одно из важных направлений стратегии «ЭкоВологда», цель которой — к 2023 году сделать город самым экологически чистым в стране.

Тэги: уличное освещение, энергосбережение
Фото пресс-службы администрации Вологды

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