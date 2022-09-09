«Верещагин ФЭСТ» пройдет в Череповце

09.09.2022 [Культура]

Фестиваль стрит-арта пройдет в Череповце при поддержке компании «Северсталь». С 19 по 23 сентября на четырех городских площадках будут работать художники, представляющие разные направления уличного искусства. Мероприятие приурочено к 180-летию со дня рождения Василия Верещагина.

Украшать город будут авторы из Санкт-Петербурга, Подольска и Череповца. Ключевой для фестивальных работ станет тема «Гении места». Художники раскроют значимость личностей, которые прославили Череповец, в первую очередь масштаб таланта Василия Верещагина. За творческой работой участников можно будет наблюдать вживую, в каждый из фестивальных дней на разных площадках пройдут творческие программы с выступлениями череповецких артистов. Завершится проект мультимедийным шоу на стене здания музея Верещагиных. Кроме того, на закрытии участники фестиваля вместе со студентами училища искусств создадут три арт-объекта, которые разместятся в разных частях города.

Программа фестиваля:

19 сентября
16.00 — открытие, «Верещагинский квартал» (Череповец, ул. Социалистическая, 22). Художник Елена Краузе (Череповец), творческая программа ДК «Северный».

21 сентября
18.00 — дворик Художественного музея (Череповец, Советский, 30-а). Художник Сергей Сайгон (Череповец), творческая программа «Иллюзия художника».

22 сентября
16.30 — площадка у школы № 20 (Череповец, Ленина, 111). Дмитрий Шагин из творческой группы «Митьки» (СПб), творческая программа коллективов Дворца металлургов.

23 сентября
15.00 — Выставочный зал ЧерМО (Череповец. ул. Юбилейная, 36). Творческое объединение COLORTOWN (Подольск), программа коллективов Дворца химиков.

23 сентября
Закрытие фестиваля, «Верещагинский квартал» (Череповец, ул. Социалистическая, 22):

18.00 — творческая программа с участием молодежных коллективов и студентов ЧГУ.
19.00 — официальная часть, демонстрация мультимедийного фильма, посвященного жизни и творчеству Василия Верещагина, на фасаде музея Верещагиных.
19.30 — демонстрационные мастер-классы художников.
20.00 — художественный финал.

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