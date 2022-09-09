Набиуллина заявила, что рост цен необходим для структурной трансформации экономики

Министерство финансов обсуждает модификацию бюджетного правила, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканала «Россия 24».

«Мы, например, понимаем, что для структурной перестройки экономики какое-то время нужно будет иметь чуть большую инфляцию, чем наши 4%», — сказала она. «Но в целом эта конструкция макроэкономическая, которая обеспечила стабильность, которая показала свою работоспособность, на наш взгляд, должна сохраниться. И мы вместе с министерством финансов обсуждаем эти модификации, как все это сохранить», — заключила Эльвира Набиуллина.

Ранее в минэкономразвития заявили, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,08% к 5 сентября.

В ЦБ отмечают, что потребительская активность населения восстанавливалась медленно в июле–августе, а снижение цен происходило благодаря росту предложения продовольственной продукции из-за увеличения сбора зерновых и овощей. В целом по экономике ценовые ожидания предприятий сократились до минимальных значений за последние два года.