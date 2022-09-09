За сутки в Вологодской области две дачи загорелись из-за неисправностей дымовых труб

09.09.2022 [Происшествия]

8 сентября в Вологодской области две дачи загорелись из-за неисправности или неправильного устройства дымовых труб.

Один из пожаров произошёл на улице Мира в дачном товариществе «Алёнушка» в Череповецком районе. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров: повреждена кровля и внутренняя отделка мансарды.

Второй пожар случился в СНТ «Шолда» в Вологде. Сгорел двухэтажный деревянный дом, повреждены две теплицы и курятник. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, трубы, дачи
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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