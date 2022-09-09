Житель Никольского района со зла вырвал у соседки капусту и получил штраф

09.09.2022 [Общество]

Житель Никольского района получит штраф за то, что со зла вырвал у соседки капусту. 

«В ночь на 12 августа 2022 года 50-летний житель Никольского района на приусадебном участке, принадлежащем его соседке, вырвал из земли десять кочанов капусты, прекратив их дальнейшее произрастание, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 500 рублей. Действия мужчины квалифицированы по ст. 7.17 КоАП РФ как умышленное повреждение чужого имущества», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. 

Мужчина признал свою вину в суде и пояснил, что в тот момент находился в состоянии опьянения и со злости на соседку, с которой ранее у него был конфликт, вырвал посаженные ею кочаны капусты и разбросал их по участку.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 52 признал правонарушителя виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. 

 

Тэги: капуста

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