Петербургских депутатов вызвали в полицию за то, что они раскритиковали спецоперацию

Петербургские депутаты назвали решение президента РФ о вводе войск в Украину государственной изменой и призвали отстранить его от власти. За это их вызвали в полицию.

Депутата Дмитрия Палюгу, состоящего в совете муниципального округа Смольнинское выхвали в полицию. Об этом сам депутат сообщил в Twitter.

Ранее совет муниципального округа Смольнинское в Санкт-Петербурге принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть Владимиру Путину обвинение в госизмене и отстранить его от должности президента РФ.

Депутата Дмитрия Палюгу, который обнародовал документ в социальной сети, пригласили в полицию «для составления административного протокола об административном правонарушении по факту совершения действий, направленных на дискредитацию власти».

Аналогичное сообщение получил и другой депутат Смольнинского МО — Никита Юферев.

«Мы обратились в Госдуму с таким предложением, поскольку решение Владимира Путина о начале специальной военной операции привело к гибели российских военных, проблемам в российской экономике и расширению НАТО — граница с НАТО увеличилась в два раза», — пояснил депутат.

Между тем другие депутаты, входящие в состав совета, уже раскритиковали своих коллег за обращение. Глава МО Смольнинское Григорий Ранков в комментарии местному изданию «Петербургский дневник» заявил, что собрание, на котором Дмитрий Палюга и его единомышленники приняли документ, не было официальным заседанием, и в нём участвовали только восемь депутатов из двадцати.