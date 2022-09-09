Роспотребнадзор проконсультирует вологжан по вопросам организации питания в школах

09.09.2022 [Общество]

В Вологодской области Роспотребнадзор проводит консультирование граждан по вопросам организации питания в школах.

За консультацией можно обратиться в региональное управление ведомства с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 (в пятницу — до 16:45) по телефонам:

  • Вологда (88172) 75-50-21, 8-800-200-81-72
  • Череповец (8202) 57-97-81, 57-96-61
  • Сокол (81733) 2-46-18, 2-38-29
  • Тотьма (81739) 2-42-09, 2-42-08
  • Кириллов (81757) 3-15-81
  • Великий Устюг (81738) 2-77-54

Ответы на интересующие вопросы также можно получить в едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (круглосуточно) или в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по телефонам:

  • Вологда (88172) 75-82-23; 8-921-716-13-20
  • Череповец (8202) 57-90-43, 57-97-63
  • Сокол (81733) 2-22-59
  • Тотьма (81739) 2-21-40
  • Кириллов (81757) 3-25-98
  • В. Устюг (81738) 2-65-28

Сроки проведения консультации — с 5 по 16 сентября 2022 года, сообщает региональное управление ведомства.

Тэги: питание в школах, роспотребнадзор, консультации

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»
Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск
Синоптики предупредили вологжан, что холода в область пришли надолго
Вологду и Череповец будут подключать к отоплению по заявкам жителей

Похожие новости

Вологодские школьники будут есть в столовых «домашние» пельмени

Аппарат по производству пельменей для школьных столовых начал работать на базе Центра образования № 42    

 

375
0

Прокуратура Белозерского района не досчиталась калорий в питании школьников

Проверка надзорного ведомства была проведена на основании публикаций в интернете о снижении качества питания

1395
0

Обеды в череповецких школьных столовых признаны одними из лучших в стране

Центр социального питания города металлургов вошел в список «100 лучших товаров России»

1170
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Роспотребнадзор проконсультирует вологжан по вопросам организации питания в школах
В Вологодской области не хватает 450 учителей
В Вологодскую область придет бабье лето
В Череповце судебного пристава поймали на служебном подлоге
В августе в Вологодской области чаще всего рождались Артемы и Евы
В Харовске вспыхнул пожар в кабинете стоматолога
Житель Череповца пнул собаку и теперь обязан выплатить её стоимость
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

1479
0
09.09.2022 [БлогоVO]

История одной переписки. Дорога на Лапач

286
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

347
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика