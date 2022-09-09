Роспотребнадзор проконсультирует вологжан по вопросам организации питания в школах

В Вологодской области Роспотребнадзор проводит консультирование граждан по вопросам организации питания в школах.

За консультацией можно обратиться в региональное управление ведомства с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 (в пятницу — до 16:45) по телефонам:

Вологда (88172) 75-50-21, 8-800-200-81-72

Череповец (8202) 57-97-81, 57-96-61

Сокол (81733) 2-46-18, 2-38-29

Тотьма (81739) 2-42-09, 2-42-08

Кириллов (81757) 3-15-81

Великий Устюг (81738) 2-77-54

Ответы на интересующие вопросы также можно получить в едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (круглосуточно) или в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по телефонам:

Вологда (88172) 75-82-23; 8-921-716-13-20

Череповец (8202) 57-90-43, 57-97-63

Сокол (81733) 2-22-59

Тотьма (81739) 2-21-40

Кириллов (81757) 3-25-98

В. Устюг (81738) 2-65-28

Сроки проведения консультации — с 5 по 16 сентября 2022 года, сообщает региональное управление ведомства.