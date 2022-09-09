В Вологодской области не хватает 450 учителей

09.09.2022 [Общество]

В Вологодской области не хватает 450 учителей, сообщила на своей странице в соцсети ректор ЧГУ Екатерина Целикова.

«Проблему будем решать вместе со школами, колледжами, вузами региона и департаментом образования области. Работа строится в рамках Ассоциации развития педагогического образования. Пед. классы, колледжи и пед. направления подготовки в вузах Вологды и Череповца объединяются в единую систему с едиными стандартами», — говорится в сообщении.

Она также рассказала, что больше всего востребованы учителя математики, физики и информатики и отметила, что в Череповце количество молодых учителей растёт.

«Для сравнения: в прошлом году число не превышало 100, в этом — в Череповце стало на 152 учителя больше. Большинство из них — это выпускники Череповецкого госуниверситета», — говорится в посте Екатерины Целиковой.

Ожидается, что решить кадровую проблему удастся к 2026 году.

Тэги: учителя, школы, образование, дети

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