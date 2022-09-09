В Вологодскую область придет бабье лето

09.09.2022 [Общество]

Вологодскую область ожидает потепление. 

Прошедшая неделя на территории области выдалась достаточно холодной, среднесуточная температура составила 8 гр, что на 3-4 гр ниже климатической нормы. В прошедшую ночь (на 9 сентября) местами в центральных и западных районах области отмечались заморозки до -2 гр. Предстоящая ночь на территории области ожидается также холодной, местами с заморозками.

В ближайшие дни погоду в Вологодской области будет определять Скандинавский антициклон.

"Благодаря области повышенного давления в регионе установится сухая, практически без осадков погода. Небольшие дожди вероятны только по крайнему востоку области. Антициклональный характер погоды обозначит большой суточный ход температуры: в ночные часы холодно +1,+6 гр, в дневные часы день ото дня станет теплее, в начале следующей недели до +14,+16 гр. Ветер ожидается слабый, южный. В ночные и утренние часы возникнут условия для формирования туманов", - сообщают в Вологодском ЦГМС. 

Такой характер погоды можно будет назвать «умеренным бабьим летом», так как сухая и солнечная погода обусловлена влиянием Скандинавского антициклона. В классическом же варианте, «бабье лето» устанавливается под влиянием Азорского, более теплого антициклона, который усиливается с юго-запада Европы. Поясняют метеорологи. 

Аналогичный характер погоды сохранится и в начале следующей недели, среднесуточная температура приблизится к климатической норме, но не превысит ее.

Тэги: погода, Бабье лето

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