В Череповце судебного пристава поймали на служебном подлоге

Череповецкий городской суд вынес приговор в отношении судебного пристава-исполнителя Ольги Погодиной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», по ч.2 ст.292 УК РФ «Служебный подлог».

Ольга Погодина, находясь в должности судебного пристава-исполнителя по городу Череповцу, в июне 2019 год, не желая утруждать себя выполнением работы по находящимся на ее исполнении исполнительным производствам, вносила в информационную базу данных Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации заведомо несоответствующие действительности сведения.

В частности, о поступлении судебному приставу-исполнителю уведомлений налогового органа об уменьшении задолженности по страховым взносам в отношении 58 должников.

Так она смогла принять решение о прекращении исполнительного производства

В итоге были созданы условия для дальнейшего незаконного прекращения 58 исполнительных производств.

"Далее, на основании созданных ею подложных уведомлений налогового органа судебный пристав вынесла заведомо незаконные и необоснованные постановления о прекращении 58 исполнительных производств по взысканию страховых взносов в пользу Межрайонной ИФНС России по Вологодской области по основанию признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (п. 10 ч. 2 ст. 43 Федерального закона РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). До пресечения незаконной деятельности подсудимой страховые взносы в общей сумме 370 163 рубля 78 копеек по 58 исполнительным производствам в государственные внебюджетные фонды не поступили, право взыскателя на их принудительное удержание с должников было незаконно прекращено", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Вину в совершении преступлений Погодина признала в полном объеме.

Суд признал подсудимую виновной и окончательно по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей.