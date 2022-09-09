В августе в Вологодской области чаще всего рождались Артемы и Евы

В августе в Вологодской области рождались чаще всего – Артёмы и Евы

Тройка популярных имен августа для девочек – Полина, Анна, Алиса. Для мальчиков – Александр, Лев, Иван. Сообщают в областном управлении ЗАГС.

За 8 месяцев года в Вологодской области на свет появились 6,2 тысячи детей.

Имена Артём и София остаются самыми популярными именами с начала года.

Пятерка популярных парных имен такова: Александр – Александра (154/55), Василий – Василиса (9/70), Виктор – Виктория (18/84), Никита – Ника (59/7), Ярослав – Ярослава (69/9).