В августе в Вологодской области чаще всего рождались Артемы и Евы

09.09.2022 [Общество]

В августе в Вологодской области рождались чаще всего – Артёмы и Евы

Тройка популярных имен августа для девочек – Полина, Анна, Алиса. Для мальчиков – Александр, Лев, Иван. Сообщают в областном управлении ЗАГС. 

За 8 месяцев года в Вологодской области на свет появились 6,2 тысячи детей. 

Имена Артём и София остаются самыми популярными именами с начала года.

Пятерка популярных парных имен такова: Александр – Александра (154/55), Василий – Василиса (9/70), Виктор – Виктория (18/84), Никита – Ника (59/7), Ярослав – Ярослава (69/9).

Тэги: имена

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»
Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск
Синоптики предупредили вологжан, что холода в область пришли надолго
Вологду и Череповец будут подключать к отоплению по заявкам жителей

Похожие новости

Девочка по имени Луна появилась в Череповце

Луна появилась на свет 16 мая 2022 года

1387
0

Вологжане выберут 20 героев культуры

Стартовало интернет-голосование в проекте «Имя в культуре Вологодчины». Из 136 кандидатов сами вологжане выберут 20 героев культуры, баннеры с их портретами будут размещены на всей территории региона.

1930
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В августе в Вологодской области чаще всего рождались Артемы и Евы
В Харовске вспыхнул пожар в кабинете стоматолога
Житель Череповца пнул собаку и теперь обязан выплатить её стоимость
Юных вологжан бесплатно научат рисовать рыжую лисичку
Молодежка вологодского «Динамо» сыграла вничью с кировским «Факелом»
Вологодские школьники будут есть в столовых «домашние» пельмени
Умерла королева Елизавета II
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

1443
0
09.09.2022 [БлогоVO]

История одной переписки. Дорога на Лапач

247
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

333
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика