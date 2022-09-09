Житель Череповца пнул собаку и теперь обязан выплатить её стоимость

09.09.2022 [Общество]

С жителя Череповца взыскали 43 тысячи рублей за гибель домашнего питомца на прогулке. 

17 октября 2013 года череповчанкой был приобретен щенок породы «Сибирский Хаски», стоимостью 40 000 рублей. Собака имела родословную, что подтверждается свидетельством о происхождении. 

"26 февраля 2022 года череповчанин, находясь у одного из домов по ул.Гоголя в г.Череповце, нанес несколько ударов ногами по телу собаки, вследствие чего она погибла. По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, однако признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» ими выявлено не было, поскольку в тот момент мужчина защищал свою собаку породы «Карликовый пудель», которую выгуливал без поводка", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Семья обратилась в суд. Согласно статьи 137 Гражданского кодекса РФ, к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. 

Череповецкий городской суд взыскал с мужчины, который пнул собаку, возмещение ущерба 43 000 рублей (40 000 рублей стоимость собаки и 3000 рублей стоимость патологоанатомического вскрытия), а также расходы по уплате госпошлины. 

Тэги: собаки, жестокое обращение с животными

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