Молодежка вологодского «Динамо» сыграла вничью с кировским «Факелом» в матче 14 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

Вологжане к перерыву вели в счёте в два мяча - 3:1, голами отметились Алексей Шихов, Илья Кириллов и Владислав Иванов. Но не смогли удержать свое преимущество, пропустив во втором тайме дважды. В результате результативная ничья - 3:3. Во многом такой итог можно объяснить тем что усиливать игру по ходу матча вологжанам было практически не кем. На скамейке запасных у молодежки "бело-синих" сидело лишь три человека. Два из которых, Илья Нестеров и Олег Федоров вышли на замену в самом конце второго тайма. «Факел» же имел больше игроков чтобы "освежить" игру по ходу матча.

Отметим что для подопечных Артема Смолина это был втором матч подряд. Днём ранее вологжане уступили кировскому «Динамо» 0:7.

«Динамо М.» набирает 25 очков, сравниваясь по этом показателю с одноклубниками из Кирова, но у кировчан сыгранно на один матч меньше, по этому у них второе место а у вологжан третье. В следующем туре Первенства МФФ «Золотое кольцо», среди любительских команд III лиги «Динамо М.» дома примет молодежную команду ивановского «Текстильщика». Игра пройдёт 15 сентября.