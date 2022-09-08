Умерла королева Елизавета II

08.09.2022 [Общество]

Умерла королева Великобритании Елизавета II.  Она скончалась в возрасте 96 лет в своем замке в Балморале в окружении семьи.

«Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — сообщается на официальном сайте Букингемского дворца

Период национального траура начался в Британии, ожидается, что он продлится 10 дней.

Елизавета II правила страной 70 лет. Она не дожила четырех лет до столетия. Наследник престола, сын королевы принц Чарльз, стал следующим британским монархом. Он проведет ночь в Балморале и вернется в Лондон утром 9 сентября. Новый британский монарх взял имя Карл III, сообщила премьер-министр Лиз Трасс.

Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, когда ей было 25 лет. В июне этого года она стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории человечества, уступив только Людовику XIV, который стал королем Франции в возрасте четырех лет.

Елизавета II получила домашнее образование, а в 1945 году поступила во вспомогательную территориальную службу — женское подразделение британской армии, по окончании Второй мировой войны имела звание младшего командира. В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Тэги: королева Елизавета

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»
Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск
Синоптики предупредили вологжан, что холода в область пришли надолго

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Умерла королева Елизавета II
В Череповецком районе восьмилетний мальчик спас утопающего
Фермерское хозяйство из Вашкинского района получило грант на развитие сельского туризма
В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян
В Вологде откроется выставка художника Николая Мишусты
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
Литва, Латвия, Польша и Эстония запретили въезд россиянам с 19 сентября
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

1325
0
08.09.2022 [БлогоVO]

Её царствование было вовсе без власти, но с великим для Британии и всего мира смыслом

8
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

205
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика