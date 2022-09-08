Умерла королева Елизавета II

Умерла королева Великобритании Елизавета II. Она скончалась в возрасте 96 лет в своем замке в Балморале в окружении семьи.

«Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.

Период национального траура начался в Британии, ожидается, что он продлится 10 дней.

Елизавета II правила страной 70 лет. Она не дожила четырех лет до столетия. Наследник престола, сын королевы принц Чарльз, стал следующим британским монархом. Он проведет ночь в Балморале и вернется в Лондон утром 9 сентября. Новый британский монарх взял имя Карл III, сообщила премьер-министр Лиз Трасс.

Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, когда ей было 25 лет. В июне этого года она стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории человечества, уступив только Людовику XIV, который стал королем Франции в возрасте четырех лет.

Елизавета II получила домашнее образование, а в 1945 году поступила во вспомогательную территориальную службу — женское подразделение британской армии, по окончании Второй мировой войны имела звание младшего командира. В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.