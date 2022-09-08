В Череповецком районе восьмилетний мальчик спас утопающего

08.09.2022 [Общество]

В Череповецком районе восьмилетний Михаил Зубов спас тонувшего 11-летнего школьника, сообщает 35media.ru

Инцидент произошёл на пляже в микрорайоне Межное посёлка Суда 25 августа. Отмечается, что отдыхающих было много. 11-летний Даниил купался и не рассчитал силы. Его друзья пытались ему помочь, но безрезультатно.

«И тогда наш Миша прыгнул, ушел под воду, и прямо там, под водой сумел как-то сориентироваться и вытащил Даниила. Мы как раз подходили к пляжу, когда нам навстречу выбежали девочки, кричавшие: „Там мальчик тонет!“ Я сбросила босоножки и бегом туда. Прибегаю — Миша уже почти вытащил мальчика из воды. Даниил был без сознания, я стала делать ему искусственное дыхание, потом вызвала скорую помощь. Мальчик то приходил в себя, то снова терял сознание. Потом его забрали врачи. Мы с сестрой были в шоке. Самое интересное — нельзя сказать, что Миша хорошо плавает, и при этом он не побоялся рискнуть!», — рассказала 35media тётя Михаила Кристина Трофимова.

Спасённому пришлось несколько дней пролежать в больнице. Сейчас с ним всё хорошо. Поступок Михаила отметили на торжественной линейке в МАОУ «Судский центр образования № 1»: мальчику доверили почетное право поднять флаг во время исполнения государственного гимна России.

Тэги: спас, ребенок, утопающие, герои

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