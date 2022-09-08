Фермерское хозяйство из Вашкинского района получило грант на развитие сельского туризма

08.09.2022 [Общество]

Фермерское хозяйство «Липин Бор» из Вашкинского района получило грант на развитие сельского туризма, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Такое решение приняла комиссия по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма Минсельхоза России. Всего эксперты рассмотрели 223 заявки из 63 регионов страны. Проект «Липин Бор» набрал 44,9 балла и занял четвёртое место в рейтинге. Средства гранта — 10 миллионов рублей — будут направлены на установку для гостей модульных домиков, благоустройство мест отдыха и территории.

«В прошлом году Министерством сельского хозяйства РФ, запущена программа Агротуризм, которая рассчитана до 2025 года. Наш регион впервые участвовал в конкурсном отборе, и очень приятно, что проект оказался в числе лидеров. Фермерское хозяйство „Липин Бор“ является молодым предприятием, но за довольно короткий период существования его молочная продукция и сыр получили известность далеко за пределами региона. Предприятие является активным участником всероссийских выставочных мероприятий и получает высокие награды», — рассказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов.

Один из центральных объектов хозяйства — сыроварня — уже пользуется популярностью среди туристов. Желающие могут познакомиться с процессом приготовления европейских твердых сыров по швейцарской технологии, посетить ферму и продегустировать продукцию.

Тэги: фермеры, гранты, конкурс

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