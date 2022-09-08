В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Болезнь диагностировали у жителя Санкт-Петербурга, вернувшегося из поездки по Европе. Мужчину госпитализировали с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет.

Специалисты определили круг контактных лиц. Они находятся под медицинским наблюдением.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в мире зарегистрировано больше 55 тысяч случаев заболевания оспой обезьян. В России — два случая. Первый россиянин, заболевший оспой обезьян, перенес заболевание в легкой форме и был выписан из больницы в конце июля.