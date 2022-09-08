В Вологде откроется выставка художника Николая Мишусты

В областной научной библиотеке Вологды откроется выставка «Город — мечта поэта…» заслуженного художника России, председателя Вологодского отделения Союза художников России Николая Ивановича Мишусты, сообщает cultinfo.ru

Все представленные картины выполнены в фирменном стиле художника — монотипии.

«Монотипия считается графической техникой, а я модернизировал ее в живопись. Я работаю без белил и по акварельному принципу, так произведения получаются легкими, как будто полупрозрачными и при этом сохраняют свою неповторимую фактуру. Эта техника очень экспериментальна и обладает неограниченными возможностями, ей подвластно всё: и глубина библейских сюжетов, и тончайшие цветовые переходы пейзажей, и нежные женские образы, и абстрактные композиции», — рассказал Мишуста cultinfo.