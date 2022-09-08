Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР

В Вологде вынесли приговор в отношении бывшего руководителя отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Вологодской области.

«Собранные УФСБ России по Вологодской области доказательства признаны Вологодским городским судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего руководителя регионального отделения Пенсионного фонда. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — сообщают в УФСБ России по Вологодской области.

Следствие и суд установили, что мужчина в период 2015–2016 годов содействовал незаконному выводу денежных средств в особо крупном размере с расчетных счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона, что привело к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд и причинению ущерба государству в размере более 50 млн рублей.

Приговором Вологодского городского суда бывшему должностному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года шесть месяцев.

Дополнительно в порядке гражданского судопроизводства в отношении мужчины заявлен иск о взыскании в пользу регионального Отделения Пенсионного фонда ущерба в размере 20 млн рублей. 30 млн рублей уже возмещено Пенсионному фонду строительной организацией.

До момента рассмотрения гражданского иска арест на недвижимое имущество мужчины сохранен.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.