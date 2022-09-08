Литва, Латвия, Польша и Эстония запретили въезд россиянам с 19 сентября

08.09.2022 [Общество]

Запрет на въезд граждан России в Эстонию вступит в силу в ночь на 19 сентября, аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине.

«Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — сообщил он.

Ранее министры иностранных дел стран — членов Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября приняли решение приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Это усложняет получение визы для россиян. 

Тэги: визы, запрет въезда

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