Более 1230 социальных контрактов заключено в Вологодской области с явнаря этого года

08.09.2022 [Общество]

Более 1230 социальных контрактов заключено в Вологодской области с начала года. Сообщает департамент социально защиты.

На эти цели направлено свыше 145 млн рублей. Наиболее направлением является поиск работы, с начала года его выбрали 749 малоимущих вологжан.

279 жителей региона благодаря социальному контракту получили возможность открыть собственное дело, а 10 семей завели личное подсобное хозяйство.

«Чтобы заключить социальный контракт, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, здесь помогут с выбором направления: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или ведение личного подсобного хозяйства и составят пошаговый алгоритм действий для выхода из трудной жизненной ситуации. Размер и период действия  такого договора определяются индивидуально с учетом выбранного направления контракта и принятых гражданином обязательств», – пояснил начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

До конца 2022 года планируется заключить не менее 2000 социальных контрактов. Использовать такую возможность для улучшения материального положения семьи могут малоимущие жители Вологодской области. 

Тэги: социальный контракт

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