Министерство финансов предложило отдать пенсионные накопления россиянам

08.09.2022 [Общество]

Минфин России предложил передать пенсионные накопления в собственность россиян, проведя их «приватизацию». Об этом сообщила газета «Ведомости».

По информации «Ведомостей», Минфин предлагает разрешить гражданам, у которых есть пенсионные накопления, инвестировать их по своему усмотрению. Уточняется, что в собственность россиянам могут отдать накопления, которые были сформированы по системе обязательного пенсионного страхования, и замороженные после 2014 года.

Согласно действующему законодательству, сейчас граждане могут переводить эти средства только между НПФ. Минфин предлагает разрешить россиянам выбирать оставлять деньги под управлением ПФР или НПФ или же инвестировать их самостоятельно по определенным критериям.

Тэги: пенсии, накопительные вклады

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