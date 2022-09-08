Владельцу компьютерного клуба в Вологде грозит штраф за присутствие в заведении детей ночью

В Вологде представители комиссии по делам несовершеннолетних в ходе рейда выявили нарушение правил нахождения несовершеннолетних в компьютерном клубе на улице Ярославской.

«Двое подростков без сопровождения взрослых находились в заведении в ночное время», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На владельца клуба — 31-летнего мужчину — составили соответствующий протокол по ч.1 ст. 1.17 Закона Вологодской области об административных правонарушениях. Ему грозит штраф до 5000 рублей. Дело направлено в суд для принятия решения.