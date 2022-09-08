В Вологде и Череповце вновь откроются мобильные пункты вакцинации

08.09.2022 [Общество]

В Вологде и Череповце возобновляет работу сеть мобильных пунктов вакцинации

С 12 сентября 2022 года для удобства горожан будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа. На сегодняшний день вакцинация является самой эффективной мерой профилактики инфекционных заболеваний.

В Вологде мобильные пункты расположатся по адресам:

-ТЦ «Мармелад» (Пошехонское ш., д. 22, 4 эт.);

-АО «БАНК Севергазбанк» (ул. Благовещенская, д. 3);

-Гипермаркет «Макси» (ул. Дальняя, д. 33).

В Череповце горожан ждут по адресам:

-СКК «Алмаз» (ул. Сталеваров, д. 43);

-МАУ «Ледовый дворец» (ул. Октябрьский пр., д. 70);

-МАУК «Дворец химиков» (пр.Победы, д. 100).

График работы понедельник — пятница с 14.00 до 18.00.

Вакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат непривитые вологжане, а также те, у кого прошло более шести месяцев от предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания. Для иммунизации используется отечественный препарат «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V». Также на мобильном пункте можно провести ежегодную вакцинацию от гриппа.

Вакцинации подлежат группы повышенного риска:

-взрослые старше 60 лет;

-лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;

-взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы).

Разрешена одновременная вакцинация против гриппа и новой коронавирусной инфекции вакциной «Гам-Ковид-Вак». При себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Рекомендовано при посещении мобильного пункта использовать медицинскую маску.
На сегодня в мобильных пунктах созданы все условия для комфортного и безопасного прохождения вакцинации. Иммунизация проводится бесплатно. 

Тэги: вакцинация, коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»
Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск
Синоптики предупредили вологжан, что холода в область пришли надолго

Похожие новости

Количество заболевших коронавирусом вологжан за неделю выросло на 80%

За сутки такой диагноз поставили 310 пациентам

971
0

Темпы вакцинации от COVID-19 в Вологодской области за неделю выросли на 45%

Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения

1054
0

В Череповецком районе под суд пойдет фельдшер, выдававшая за взятки поддельные справки о вакцинации от COVID-19

Также женщина выдавала поддельные листки нетрудоспособности

1265
0

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в Вологде и Череповце каждую пятницу

Последние недели специалисты наблюдают тенденцию к подъёму заболеваемости COVID-19

1180
0

В Череповце возобновят работу пункты вакцинации из-за подъема заболеваемости Covid-19

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет работать 29 июля с 15:00 до 18:00 на площади Молодёжи

1111
0

В Вологодской области отменили обязательную вакцинацию

Соответствующее постановление уже подписано

4191
0

В Вологодской области до 55% снизился коллективный иммунитет к COVID-19

Уровень суточной заболеваемости коронавирусом превышает российский в два раза

1677
0

В Вологодской области началась плановая вакцинация скота против сибирской язвы

Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание как для сельскохозяйственных и диких животных, так и для человека

802
0

В Вологде в Череповце закрыты почти все мобильные пункты вакцинации

В самых крупных городах области остались только по одному временному пункту вакцинации от коронавируса

2321
0

«Подростки переносят иммунизацию хорошо, негативных реакций не зафиксировано»: говорит вологодский врач-эпидемиолог Елена Кочнева

Подростков прививают вакциной «Спутник М», в ней в 5 раз уменьшено содержание генетического материала по сравнению с вакциной для взрослых

1913
0

Прививки от коронавируса подросткам можно сделать в шести медицинских учреждениях Вологодской области

Вакцинация проводится только добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей

1903
0

Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом

Ранее политик рассказывал, что привился уже восемь раз

2034
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе восьмилетний мальчик спас утопающего
Фермерское хозяйство из Вашкинского района получило грант на развитие сельского туризма
В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян
В Вологде откроется выставка художника Николая Мишусты
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
Литва, Латвия, Польша и Эстония запретили въезд россиянам с 19 сентября
Более 1230 социальных контрактов заключено в Вологодской области с явнаря этого года
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

1252
0
08.09.2022 [БлогоVO]

Местные жители разобрали сгоревшие завалы — и вдруг с удивлением узнали, что глава поселения торжественно назначила предвыборный субботник

235
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

130
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика