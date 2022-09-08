В Вологде и Череповце вновь откроются мобильные пункты вакцинации

В Вологде и Череповце возобновляет работу сеть мобильных пунктов вакцинации

С 12 сентября 2022 года для удобства горожан будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа. На сегодняшний день вакцинация является самой эффективной мерой профилактики инфекционных заболеваний.

В Вологде мобильные пункты расположатся по адресам:

-ТЦ «Мармелад» (Пошехонское ш., д. 22, 4 эт.);

-АО «БАНК Севергазбанк» (ул. Благовещенская, д. 3);

-Гипермаркет «Макси» (ул. Дальняя, д. 33).

В Череповце горожан ждут по адресам:

-СКК «Алмаз» (ул. Сталеваров, д. 43);

-МАУ «Ледовый дворец» (ул. Октябрьский пр., д. 70);

-МАУК «Дворец химиков» (пр.Победы, д. 100).

График работы понедельник — пятница с 14.00 до 18.00.

Вакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат непривитые вологжане, а также те, у кого прошло более шести месяцев от предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания. Для иммунизации используется отечественный препарат «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V». Также на мобильном пункте можно провести ежегодную вакцинацию от гриппа.

Вакцинации подлежат группы повышенного риска:

-взрослые старше 60 лет;

-лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;

-взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы).

Разрешена одновременная вакцинация против гриппа и новой коронавирусной инфекции вакциной «Гам-Ковид-Вак». При себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Рекомендовано при посещении мобильного пункта использовать медицинскую маску.

На сегодня в мобильных пунктах созданы все условия для комфортного и безопасного прохождения вакцинации. Иммунизация проводится бесплатно.