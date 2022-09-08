Телефонные мошенники нашли способ как отомстить тем, кто не повелся на обман

Телефонные мошенники нашли способ мести тем, кто не повелся на их обман. Они стали давать их номера телефонов тем, кого обмануть удалось. Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже „шутникам“ начина. ют звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил господин Голованов в интервью «Известиям».

В «Лаборатории Касперского» отметили, что в марте мошенники стали менее активными, но потом стали все чаще звонить россиянам. По результатам первого квартала 2022 года вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество поступали 36% россиян. Во втором квартале жалобы на злоумышленников поступили уже от 41% граждан.