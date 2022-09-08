Житель Устюжны ударил приятеля ножом за сломанный телефон

08.09.2022 [Общество]

В Устюжне суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого.

Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 мая 2022 года. Мужчины выпивали в квартире подсудимого и поссорились. Гость разбил телефон обвиняемого об пол и выдернул шнур питания телевизора.

«Разозлившись, мужчина взял со стола нож и нанес им удар потерпевшему, лежавшему на тахте, в заднюю часть бедра, но потом, испугавшись, сам вызвал скорую помощь», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённого приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Тэги: пьянка, ссора, напал с ножом, суд, приговор

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