Рубцовская осень вновь придет в Вологодскую область

08.09.2022 [Культура]

ХХV Открытый фестиваль поэзии и музыки, посвященный творчеству Николая Рубцова, пройдет в Вологодской области с 15 по 18 сентября. В мероприятиях примут участие представители Рубцовских центров из регионов России, исследователи жизни и творчества поэта, композиторы, профессиональные и любительские творческие коллективы, исполнители и чтецы.

Ставший традиционным для Вологды фестиваль «Рубцовская осень» в этом году объединит почти 60 событий и мероприятий — это встречи, презентации, фотовыставки и концерты.

Ключевыми событиями фестиваля станут литературно-музыкальный праздник и открытый микрофон у памятника поэту в Вологде, круглый стол участников фестиваля, финал областного конкурса чтецов «За все добро расплатимся добром», молодежная акция «Прочитай Рубцова!», а также вечер памяти писателя Сергея Багрова, близко знавшего Николая Рубцова.

Литературно-музыкальный праздник у памятника поэту на Советском проспекте Вологды пройдет 15 сентября в 15.00.

Кроме того, в рамках фестиваля посетителей ждут спектакли, тематические акции и экскурсии. Особый акцент в этом году сделают на молодежных мероприятиях. Так, 15 сентября зрители увидят спектакль «И буду жить в своем народе…», режиссёром которого выступила заслуженная артистка РФ Наталья Ситникова. 16 и 17 сентября участники и гости фестиваля отправятся на экскурсию «Родовое гнездо Николая Рубцова» в село Биряково Сокольского района.

А 17 сентября в Тотемском районе состоятся два концерта «Николай Рубцов — душа России» с участием авторов-исполнителей из Вологодской области и других регионов России.

Закрытие фестиваля 18 сентября в «Русском доме», где состоится гала-концерт «Россия, Русь! Храни себя, храни!».

 

Тэги: Рубцов, рубцовская осень

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