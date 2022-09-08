В Вожеге 28 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме

08.09.2022 [Происшествия]

В посёлке Вожега 28 человек, в том числе восемь детей, эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме на улице Спортивной.

Сообщение о возгорании поступило 7 сентября в 19:07. Установлено, что в одной из квартир на первом этаже загорелся матрас. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Эвакуированные сами вышли на улицу до прибытия спецслужб.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, эвакуация
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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