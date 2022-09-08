В Устюжне двое вахтовиков угнали автомобиль, чтобы доехать до Череповца

В Устюжне суд вынес приговор 18-летнему и 20-летнему мужчинам, признанным виновными в угоне.

По материалам дела, подсудимые временно работали на очистных сооружениях и жили на съёмной квартире. Так как у них не было денег, они не платили за жильё, и в один из дней хозяйка попросила их съехать.

«Время близилось к ночи, и они решили пойти пешком в г. Череповец, поскольку один из них был там зарегистрирован. По дороге друзья заметили автомобиль ВАЗ 21033, который оказался не заперт. С помощью проволоки они завели двигатель автомобиля и поехали. По дороге их остановили сотрудники ДПС», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом имевшихся у молодых людей судимостей, 20-летнего осуждённого приговорили к четырём годам колонии общего режима, а его подельника к одному году колонии общего режима.