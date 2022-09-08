В Вологде стартовала приемка дворов, отремонтированных по программе «Комфортная городская среда»

08.09.2022 [Общество]

Из 30 дворов, ремонт которых запланирован в 2022 году, 25 уже завершены. Приемку территорий совместно с техническими специалистами проводят местные жители и общественники.

«Общественный контроль участвовал в реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на разных этапах. С учетом мнения жителей составлялся и корректировался проект каждой территории, вологжане контролировали ход работ. Приемка уже готовых дворов происходит также с участием жителей. На данный момент готовы 25 дворов. Ещё пять находятся в работе у подрядной организации «ПКТ-Строй», — рассказал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Так, комиссия оценила благоустроенные территории по ул. Северная, д. 5, 19, 21, которые благоустраивала компания «Магистраль».

«Асфальт положили новый, тротуары привели в порядок. Где нужно, парковки расширили, а где-то новые места для машин сделали», — рассказал представитель подрядной организации Олег Бороухин.

В рамках ремонта не только обновили проезжую часть и тротуары, но и расширили парковку, сохранив при этом зеленую зону перед детским садом.

 «Дворы преобразились, ливневка работает, осталось добавить зелени и вернуть ранее убранные ограждения газонов. В целом, претензий к работе подрядчика у общественников нет, но члены комиссии взяли на контроль некоторые моменты. Например, необходимо отследить, не будет ли скапливаться вода во время дождей на стыке дворов у домов № 21 и 21а. Если проблема возникнет, то специалисты будут искать техническое решение», — отметил депутат Вологодской городской Думы Максим Выдров.

У дома по адресу ул. Северная, д 5 также облагородили проезды, парковки, тротуары, увеличили парковку и сделали дополнительный карман почти в 100 кв. м, где смогут разместиться до 10 машин.

Такую приемку с участием общественности пройдут все отремонтированные дворовые территории.  Ремонты сейчас продолжаются по пяти адресам: на ул. Костромской, 8–10; на ул. Гончарной, 8; на пл. Бабушкина, 4 и на ул. Зосимовской, 70. Все работы должны быть завершены к середине октября.

Напомним, на реализацию проекта по ремонту дворов в 2022 году выделено около 188 млн рублей из федерального областного и городского бюджетов. Также подрядчики досрочно начали ремонты во дворах по ул. Ярославская, 17Б, 19, 19а, 21а, 23а, контракты по которым заключены на 2023 год.

 

Тэги: дворы, комфортная городская среда
Фото администрация города Вологды

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