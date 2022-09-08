Выставка театральных кукол откроется в Вологодском музее детства

08.09.2022 [Культура]

В Вологде откроется выставка «Игрушечная Вологда», посвященной театру кукол «Теремок». Выставка подготовлена Вологодским музеем детства совместно с Вологодским областным театром кукол.

К юбилею театра, Вологодский музей детства решил подготовить подарок для труппы и для всех вологжан, каждого, кто хотя бы раз побывал на спектаклях «Теремка» — выставку театральных кукол. Рассказать вологжанам и гостям города историю любимого детского театра региона, подготовить встречу с детством для нескольких поколений вологжан.

На выставке представлены оригинальные театральные куклы-актеры «Теремка», рассказана история их создания и спектакли, героями которых они являлись.

Уникальной частью выставки является разработка специально для выставки и проведение экскурсий на безвозмездной основе с тифлокомментарием для слепых детей и взрослых, а также организация тактильной зоны, где предметы можно потрогать руками.

Проект «Игрушечная Вологда», в рамках реализации которого создана выставка, поддержан Президентским Фондом Культурных инициатив. Помимо экспозиции в зале музея организовано игровое пространство, где дети и взрослые смогут поиграть в театр и почувствовать себя актером.

Выставка будет открыта для посещения с 16 сентября 2022 года с 10 до 18 часов по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 48

 

Тэги: выставки

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