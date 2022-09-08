В Вологде полицейские раскрыли кражу из торгового центра, исследовав биоматериал вора

08.09.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали вора, исследовав биологический материал, который он оставил на месте преступления.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о проникновении в отдел, расположенный в торговом центре на улице Ленинградской. Неизвестный украл деньги из сейфа. Общая сумма похищенной выручки составила порядка 25 тысяч рублей.

«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла следы, имевшие значение для расследования уголовного дела. С места преступления был изъят биологический материал, который направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Вологодской области. По результатам исследования было установлено, что образец принадлежит ранее судимому за совершение аналогичных преступлений 36-летнему жителю Сокольского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту жительства», — рассказывают в УМВД России по Вологодской области.

На допросе у следователя мужчина пояснил, что в ночь совершения преступления был пьян. Проходя мимо крупного торгового центра, он увидел приоткрытое окно в цокольное помещение. Пнув по нему ногой, мужчина разбил стекло. Прежде, чем пролезть внутрь помещения, поменял куртку и надел перчатки, чтобы запутать следствие. Подойдя к стойке администратора, увидел сейф, откуда похитил выручку. После совершения преступления снова переоделся и выбросил сменную одежду. Однако, позже полицейские её обнаружили неподалеку от места преступления и приобщили к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство.

По данному факту следственным отделом отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тэги: кражи, сейф

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