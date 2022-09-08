Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» одержал непростую победу над «СШОР Волгой»

08.09.2022 [Спорт]

Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» одержал непростую победу над «СШОР Волгой»,., а молодёжка вологодского «Динамо» потерпела самое крупное поражение в сезоне.

Накануне прошли матчи 14-го тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». ФК «Череповец — СШОР Витязь» благодаря голу Георгия Александрова, в самом дебюте матча, одержал победу над тверской «СШОР Волгой» 1:0. И 28 очками сейчас возглавляет турнирную таблицу Первенства III лиги.

В центральном матче тура молодежка вологодского «Динамо» на выезде встречалась с одноклубниками из Киров. Команды идут на втором и третьем в турнирной таблице. К сожалению борьбы в этом матче не получилось, уже к перерыву вологжане уступали 0:4. Во второй тайме кировчане ещё трижды поразили ворота Дмитрия Рахманского который проводил свой второй матч в этом сезоне за «динимовскую» «молодежку». В результате «дерби» двух «Динамо», кировского и вологодского, сильнее оказались первые со счётом 7:0. Команды продолжают занимать второе и третье место в турнирной таблице, только теперь кировчане идут на строчку выше.

Уже сегодня «Динамо М.» сможет вернуть себе второе место в турнирной таблице, если одержит победу над ещё одной командой из Кирова — «Факелом».

Тэги: Футбол

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»
Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск

Похожие новости

Футболисты «Динамо-Вологда» уступили владимирскому «Торпедо»

После этого матча вологодская и владимирская команда сравнялись по набранным очкам, у обоих по 10

588
0

Футболисты вологодского «Динамо» завершили свое выступление в ФОНБЕТ - Кубок России

В 1/128 финала Пути Регионов, вологжане на выезде проиграли «Спартаку» из Костромы 1:3

771
0

Молодёжка вологодского «Динамо» дома разгромила одноклубников из Костромы

Все мячи были забиты в первом тайме

658
0

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» в гостях обыграл костромское «Динамо»

Накануне прошли матчи 12-го тура Первенства МФФ «Золотое кольцо»

729
0

Череповчанина назвали лучшим игроком матча «Зенит» – «Торпедо» шестого тура чемпионата РПЛ

Иван Сергеев забил победный гол на 84-й минуте

872
0

Футболисты вологодского «Динамо» всухую проиграли ивановскому «Текстильщику»

«Динамо-Вологда» будут делить 6-7 место турнирной таблицы с «Химиком»

734
0

ФК «Череповец - СШОР Витязь» возглавил турнирную таблицу Первенства III лиги

В свою очередь молодежка вологодского «Динамо» потерпела самое крупное поражение в сезоне
 

887
0

Футболисты вологодского «Динамо» одержали вторую победу в чемпионате Второй лиги

Вологжане накануне принимали ФК «Муром» из одноименного города

899
0

Вологодское «Динамо» сыграло вничью с «Чертаново-Москва»

Итог матча — 2:2

863
0

Вологодское «Динамо» одержало первую победу на профессиональном уровне

В четвертом туре Второй лиги, группа 2.2 «Динамо-Вологда» в субботу дома принимал столичных одноклубников из «Динамо 2»

1824
0

Футболисты вологодского «Динамо-М» не смогли пробиться в финал Кубка МФФ «Золотое кольцо»

Выиграли матч, но проиграли битву

930
0

«Динамо-Вологда» потерпело второе поражение во Второй лиге профессионального футбола

В третьем туре Группы 2.2, Чемпионата России по футболу среди команд Второй лиги, вологодское «Динамо» на выезде встречались с «Химиком» из Дзержинска

1198
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде стартовала приемка дворов, отремонтированных по программе «Комфортная городская среда»
Жители Великого Устюга собрали необходимую сумму для проведения независимой экспертизы места, где должна вырасти свалка
Выставка театральных кукол откроется в Вологодском музее детства
В Вологде полицейские раскрыли кражу из торгового центра, исследовав биоматериал вора
Жители Прилук оценили ремонт дворов
В Вологде презентовали предварительную концепцию благоустройства площади Революции
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» одержал непростую победу над «СШОР Волгой»
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

1063
0
07.09.2022 [БлогоVO]

Ивану Сафронову от редакции «Ъ»

276
0
05.09.2022 [Обзор Прессы]

Драконы Вологодчины

430
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика