Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» одержал непростую победу над «СШОР Волгой»,., а молодёжка вологодского «Динамо» потерпела самое крупное поражение в сезоне.



Накануне прошли матчи 14-го тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». ФК «Череповец — СШОР Витязь» благодаря голу Георгия Александрова, в самом дебюте матча, одержал победу над тверской «СШОР Волгой» 1:0. И 28 очками сейчас возглавляет турнирную таблицу Первенства III лиги.



В центральном матче тура молодежка вологодского «Динамо» на выезде встречалась с одноклубниками из Киров. Команды идут на втором и третьем в турнирной таблице. К сожалению борьбы в этом матче не получилось, уже к перерыву вологжане уступали 0:4. Во второй тайме кировчане ещё трижды поразили ворота Дмитрия Рахманского который проводил свой второй матч в этом сезоне за «динимовскую» «молодежку». В результате «дерби» двух «Динамо», кировского и вологодского, сильнее оказались первые со счётом 7:0. Команды продолжают занимать второе и третье место в турнирной таблице, только теперь кировчане идут на строчку выше.



Уже сегодня «Динамо М.» сможет вернуть себе второе место в турнирной таблице, если одержит победу над ещё одной командой из Кирова — «Факелом».