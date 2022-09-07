Руководители школ из Вологды и Череповца вышли в финал конкурса «Директор года России»

Руководители вологодской школы № 22 и череповецкого центра образования имени И. А. Милютина вышли в финал конкурса «Директор года России».Они вошли в тридцатку кандидатов на победу из более чем 700 участников отборочного этапа.

Юлия Витальевна Орсаг — директор школы № 22 Вологды — педагог с 30-летним стажем. В школе она преподаёт литературу и новую дисциплину для старшеклассников — «индивидуальный проект».

Директор центра образования имени Милютина Антон Николаевич Муромцев начал работать учителем информатики в школе ещё на пятом курсе института. В 2017 году, когда ему было 28 лет, он возглавил гимназию № 8. В 2019 году гимназию объединили со школой № 23. Получившимся центром образования стал руководить Муромцев. Если он победит, то станет самым молодым директором года России.

Всего от Вологодской области на конкурс заявились 23 директора из 12 районов, а также Вологды и Череповца. Жюри выбрало 30 финалистов, среди которых по итогам всех испытаний будут определены 10 лауреатов, 5 призеров и победитель. Имена победителей станут известны 10 октября.