«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

07.09.2022 [Политика]

Наталья Рюмина

11 сентября в Вологодской области пройдут муниципальные выборы. Это единый день голосования по всей стране. 

31 августа на территории Вологодской области началось досрочное голосование на выборах. 11 сентября в единый день голосования на территории Вологодской области пройдут 65 избирательных кампаний.

Это выборы депутатов Череповецкой городской Думы, дополнительные выборы депутата Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17, 20 кампаний по выборам депутатов муниципальных округов, 17 кампаний по выборам глав поселений, 26 кампаний по выборы депутатов поселений.

В этом году кандидаты обошлись без одинаковых буклетов о том, что они сделают, если их выберут. В Череповце вообще просто рекомендовали ныне действующего мэра на второй срок. Как таковой борьбы за пост в городе не ведется. Всем понятно, что им станет Вадим Германов. 

А вот на выборах в гордуму Череповца КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» пошли, объединившись, предлагая голосовать за любого из кандидатов от их партий.

Выборы в районах в этом плане проходят интереснее. Так, активистка из Великого Устюга решила позвонить одному из кандидатов. И тот ей заявил, что надеется, что его не выберут. То есть по сути признался, что он технический кандидат.

«Во время субботнего стрима я позвонила кандидату в депутаты по округу номер 2 в Великом Устюге Опарину Ивану Валериановичу, самовыдвиженцу. И, признаться, он меня изрядно удивил. Во-первых, он баллотируется в городском округе, а проживает в Кузино. Во-вторых, он заявил мне, что надеется, что его не выберут», — сообщила Ксения Сотникова. 

В Череповецком районе также отметился технический кандидат. Так, некая Ирина Никитина, пошла самовыдвиженцем сразу в нескольких поселениях. Она баллотируется и в главы и в депутаты Абакановского, Малечкинского, Ягановского сельских поселений и в главы Воскресенского муниципального образования. 

Среди кандидатов от «Единой России» в Нелазском с/п выделяется дуэт матери и сына Галины и Евгения Овсянкиных. На прошлых выборах мать шла от КПРФ, сын избирался самовыдвиженцем, но после пенсионной реформы оба перебазировались в «ЕР» и поддержали Олега Кувшинникова на выборах губернатора.

Жительница Череповецкого района заметила, что в этот раз кандидаты от «Единой России» в Череповецком районе не указывают в своей рекламе, от какой партии они идут на выборы

«Я просмотрела много рекламы в нашей районной газете, но нигде не нашла ничего, только фамилии и лозунги. И лозунги тоже странные, потому что многие из кандидатов, работающие в своих сферах, обращаются с лозунгами как будто сами к себе», — написала Анна Белова. 

Мы тоже задаемся вопросом, почему кандидаты от ЕР скрывают свое отношение к партии. Один из вариантов — снижение рейтингов партии. Так, по данным «Левада-центра» (внесен в реестр иноагентов), рейтинг «Единой России» в течение марта-июля 2022 года находился в диапазоне 38-40% от общего числа опрошенных. Среди опрошенных ВЦИОМ рейтинг партии за тот же период составлял от 39,4% до 42,5%.

Интересная вышла ситуация с агитацией в этом году в Нюксенском районе. Там глава муниципалитета решил рассказывать о кандидатах у себя на странице в ВК. Но активисты это быстро заметили. И глава признался, что его страницу взломали. 

Глава Тарногского района Александр Ежев, видимо, еще не обнаружил взлом у себя на странице. И спокойно продолжает пиарить кандидатов, что является незаконной агитацией. 

Со скрытой агитацией также столкнулась жительница Великоустюгского района Татьяна.

«Нам сказали, что для активных участников музыкальных коллективов будут давать концерт и я пришла в ДК. Творческие номера действительно были, но между ними почему-то было слишком много речей чиновников и тут до меня дошло, что я на съезде „Единой России“», — рассказала Татьяна.

По ее словам, кандидаты из разных округов рассказывали о себе. 

При этом кандидата от ЛДПР Дмитрия Царенко оштрафовали на 5 тысяч  за пост на личной странице ВКонтакте. 

Череповецкий городской суд назначил штраф нашему кандидату. Он написал: «Я иду на выборы, чтобы победить, а затем работать в избирательном округе…». Его признали виновным по части 1 статьи 5.12 — изготовление агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах.

Царенко по мнению суда не указал ФИО и место жительства лица, изготовившего данный материал, а также ФИО заказчика, информацию о тираже и дате изготовления материала и указание об оплате его изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. При этом он письменно уведомил избирательную комиссию о выходе материала на своей странице.

В целом, выборы в этом году проходят слишком спокойно. Хотя плюсы у них, конечно есть. 

Так, например, жители Маринино Великоустюгского района просили мостик через канаву. И получили сразу два. Сначала депутаты поставили деревянный мостик, а потом администрация привезла бетонную плиту. 

«Вот что выборы животворящие делают», — так прокомментировали жители небывалое чудо.

Тэги: выборы

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