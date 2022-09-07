В школе №12 Вологды появился велотренажёр для освоения правил безопасности на дороге

07.09.2022 [Общество]

В Вологде в школе № 12 появился велотренажёр «Пилот-1» для освоения правил безопасности на дороге, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новое оборудование стало призом за победу в конкурсе «Безопасное колесо-2022». Команда школы стала победителем муниципального этапа конкурса и призёром областного этапа. Тренажёр передал школьникам мэр города Сергей Воропанов.

«Тема безопасности на дорогах для нас очень важна, в Вологде этим вопросом занимается отдельный проектный комитет. Работаем в разных направлениях — от корректировки дорожной инфраструктуры до вот такой детальной отработки со школьниками правил дорожного движения в разных форматах. Так сложилось, что ученики одной школы занимают призовые места и на городском, и на областном конкурсах „Безопасное колесо“. Четвертый год учащиеся школы № 12 выходят на федеральный уровень. Мы пообещали, что если ребята победят на областном уровне, то подарим новый современный велотренажер для отработки навыков безопасного поведения на дорогах. Обещание выполняем», — отметил мэр.

В комплект тренажёра «Пилот-1» входит монитор и специальное оборудование. Он позволяет изучить устройство велосипеда, приёмы управления и правила дорожного движения. Специальная программа имитирует процесс вождения на дороге. Стоимость тренажёра — больше 500 тысяч рублей.

По данным ГИБДД, с начала года в Вологде было зарегистрировано 20 ДТП с участием велосипедистов. В восьми случаях дети получили травмы.

Тэги: тренажеры, безопасность, дети, велосипедисты, ПДД
Фото пресс-службы администрации Вологды

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