В Вологде годовалый ребёнок пострадал в ДТП на улице Щетинина

В Вологде годовалый ребёнок и 19-летняя девушка пострадали при столкновении автомобилей «Шевроле Спарк» и ВАЗ-2112, сообщает городской отдел ГИБДД.

Авария произошла у дома № 9 на улице Щетинина 6 сентября в 19:10. Пострадавшая — водитель «Шевроле» — при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступила дорогу ВАЗу, в результате чего произошло столкновение.

Девушку и пострадавшего мальчика осмотрели на месте ДТП. Оба получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. По данным ИА «Вологда Регион», ребёнок перевозился в автокресле и был пристёгнут ремнём безопасности. Позже оба пострадавших почувствовали себя хуже и обратились в больницы.