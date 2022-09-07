В Вологде годовалый ребёнок пострадал в ДТП на улице Щетинина

07.09.2022 [Происшествия]

В Вологде годовалый ребёнок и 19-летняя девушка пострадали при столкновении автомобилей «Шевроле Спарк» и ВАЗ-2112, сообщает городской отдел ГИБДД.

Авария произошла у дома № 9 на улице Щетинина 6 сентября в 19:10. Пострадавшая — водитель «Шевроле» — при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступила дорогу ВАЗу, в результате чего произошло столкновение.

Девушку и пострадавшего мальчика осмотрели на месте ДТП. Оба получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. По данным ИА «Вологда Регион», ребёнок перевозился в автокресле и был пристёгнут ремнём безопасности. Позже оба пострадавших почувствовали себя хуже и обратились в больницы.

Тэги: ДТП, авария, пострадавшие, пострадал ребенок
Фото городского отдела ГИБДД

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