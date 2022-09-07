ПАТП-1 подарит жителям Вологды бесплатные проездные

07.09.2022 [Общество]

ПАТП-1 подарит вологжанам бесплатные проездные за поездки. В этом сентябре определятся два пассажира, купившие «счастливые билеты».

Первым, кто получит бесплатные проездные, станет пятимиллионный пассажир. Чтобы испытать удачу, необходимо расплатиться в транспорте перевозчика ПАТП-1 по банковской карте.

Второй победитель — двадцатитысячный пассажир, оплативший проезд по QR-коду.

Чтобы воспользоваться оплатой, необходимо скачать бесплатное приложение «Ваш билет» на смартфон и пополнить электронный кошелек через систему быстрых платежей и со своей банковской карты. Через приложение нужно отсканировать QR-код с афиш, расположенных в салоне автобуса или троллейбуса ПАТП-1 , и нажать кнопку «Оплатить».

Оба победителя получат бесплатный проездной на месяц. Номера «счастливых билетов» опубликуют в группе перевозчика.

Тэги: билеты, проездные

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